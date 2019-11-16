Vitamin deposu yer elması hücreleri yeniler. Cildi gençleştirir. Romatizma ağrılarını hafifletir. Kan şekerini dengeler. Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür. Vitamin deposu yer elması hücreleri yeniler. Cildi gençleştirir. Romatizma ağrılarını hafifletir. Kan şekerini dengeler. Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.
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