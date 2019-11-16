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ya yer elması! İşte faydaları...

Vitamin deposu yer elması hücreleri yeniler. Cildi gençleştirir. ağrılarını hafifletir. Kan şekerini dengeler. Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.

Romatizmaya yer elması
Vitamin deposu yer elması hücreleri yeniler. Cildi gençleştirir. ağrılarını hafifletir. Kan şekerini dengeler. Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.

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