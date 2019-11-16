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Romantik ! etkisiyle çiftlere mutluluk veriyor...

Yemeklere tat ve koku vermek için kullanılan , diş ağrısını hafifletiyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. hayatına da renk katıyor. etkisiyle çiftlere mutluluk veriyor. Cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor...

Romantik karanfil

Yemeklere tat ve koku vermek için kullanılan karanfil, diş ağrısını hafifletiyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. hayatına da renk katıyor. etkisiyle çiftlere mutluluk veriyor. Cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor:
Diş ağrılarını keser.
Ağız kokusunu giderir.
Gaz söktürücüdür.
Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Baharat olarak iştah açar.
Hazmı kolaylaştırır.
Mideye ve göğse kuvvet verir.
Balgam söktürücüdür.
Mide bulantısını engeller.

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