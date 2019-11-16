Keçi ya da inek sütünden yapılan kefir, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi hızlandıran ve bağırsakları koruyan kefir, damar sertliğini önler. Yorgunluğu alır. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Cildi güzelleştirir. İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Mide rahatsızlıklarını iyileştirir. Safra kesesi ve böbrek hastalıklarını önler. Gözleri güçlendirir. Gastrit tedavisinde kullanılır. Pankreası güçlendirir. Saçları canlandırır.
- Sağlık
- 16.11.2019
- Gazete
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