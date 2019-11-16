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Her derde deva ! İşte faydaları...

Keçi ya da inek sütünden yapılan , içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi hızlandıran ve bağırsakları koruyan kefir, damar sertliğini önler. Yorgunluğu alır. İşte diğer faydaları...

Her derde deva kefir
Keçi ya da inek sütünden yapılan , içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi hızlandıran ve bağırsakları koruyan kefir, damar sertliğini önler. Yorgunluğu alır. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Cildi güzelleştirir. İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Mide rahatsızlıklarını iyileştirir. Safra kesesi ve böbrek hastalıklarını önler. Gözleri güçlendirir. Gastrit tedavisinde kullanılır. Pankreası güçlendirir. Saçları canlandırır.

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