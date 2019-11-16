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Beyaz ekmek göbek demek! İşte vücutta ya dönüşen o besinler...

Yalış besinlerin tükimi, fazla yu ve kalın bir beli beraberinde getiriyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, vücutta kiloya dönüşen besinleri sıralıyor...

Beyaz ekmek göbek demek

Yağlı et: Özellikle yağlı ler, fazla ları beraberinde getirir. Kalp ve damar hatalıklarına neden olur. Eti yağsız ve kararında tüketmek ise B12 vitamini, çinko ve demir minerallerini artırır.

Patates cipsi: i kızartma işlemi sırasına ortaya çıkan trans yağlar, önce göbeğe ardından pek çok hastalığa davetiye çıkartır. Kızartma yerine haşlama ve fırınlama yöntemlerini tercih etmek gerekir.

Ekmek: Beyaz ekmek ve beyaz unla yapılmış gıdalar, kilo vermeyi zorlaştırır. Bunun yerine tam buğday, yulaf ve tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesi gerekir.

Gazlı içecekler: İçerdiği yüksek nedeniyle kilo alımına neden olur. Bel çevresini yağlandırır. Bunun yerine bir bardak sade maden suyuna limon dilimleri eklemek gerekir.

Şeker ve tuz: Bu ikili, kilonun altında yatan en önemli nedenlerdendir. Bu yüzden tuz tüketimi günde beş gramı geçmemelidir.

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