Yağlı et: Özellikle yağlı etler, fazla kiloları beraberinde getirir. Kalp ve damar hatalıklarına neden olur. Eti yağsız ve kararında tüketmek ise B12 vitamini, çinko ve demir minerallerini artırır.

Patates cipsi: Patatesi kızartma işlemi sırasına ortaya çıkan trans yağlar, önce göbeğe ardından pek çok hastalığa davetiye çıkartır. Kızartma yerine haşlama ve fırınlama yöntemlerini tercih etmek gerekir.

Ekmek: Beyaz ekmek ve beyaz unla yapılmış gıdalar, kilo vermeyi zorlaştırır. Bunun yerine tam buğday, yulaf ve tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesi gerekir.

Gazlı içecekler: İçerdiği yüksek şeker nedeniyle kilo alımına neden olur. Bel çevresini yağlandırır. Bunun yerine bir bardak sade maden suyuna limon dilimleri eklemek gerekir.

Şeker ve tuz: Bu ikili, kilonun altında yatan en önemli nedenlerdendir. Bu yüzden tuz tüketimi günde beş gramı geçmemelidir.