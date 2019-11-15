Saçlarına ak değil ekşi düşsün! Saçların erken beyazlamasının nedenleri neler?

Saçların beyazlamasının çeşitli nedenleri bulunuyor. Yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği bunların başında yer alıyor. Beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü beslenme yetersizliği ile oluşan saç beyazlamalarında B vitaminleri, demir, bakır, iyotun yetersiz alınması yatıyor. Saçı erken beyazlamaya başlayanların ekşi besinler tüketmesi gerekiyor...
- Sağlık
- 15.11.2019
- Gazete
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