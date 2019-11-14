Rahim kanserinde yeni umut

İngiliz bilim adamları, rahim ağzı kanserine umut olacak bir iğne geliştirdi. Söz konusu iğne ile HPV aşısı olmayan kadınların bile bu hastalıktan korunmanın mümkün olduğu belirlendi. 900 bin kadında yapılan araştırmanın olumlu sonuç verdiğini söyleyen bilim adamları, iğnenin ilerleyen günlerde piyasaya çıkacağını müjdeledi.
- Sağlık
- 14.11.2019
- Gazete
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