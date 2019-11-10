Doğal antibiyotik sarımsak, bolca kalsiyum, demir ve C vitamini içeriyor. Hem vücuda güç veriyor hem de aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kanser riskini azaltır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Bağırsağı temizler.
Mide gazına iyi gelir.
Vücuttaki iltihabı kurutur.
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