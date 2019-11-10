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ta aşk kokusu var! İşte faydaları...

, bolca kalsiyum, demir ve C vitamini içeriyor. Hem vücuda güç veriyor hem de aşk hayatını renklendiriyor. etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Aşk kokusu

Doğal antibiyotik sarımsak, bolca kalsiyum, demir ve C vitamini içeriyor. Hem vücuda güç veriyor hem de aşk hayatını renklendiriyor. etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kanser riskini azaltır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Bağırsağı temizler.
Mide gazına iyi gelir.
Vücuttaki iltihabı kurutur.

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