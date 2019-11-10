Doğal antibiyotik sarımsak, bolca kalsiyum, demir ve C vitamini içeriyor. Hem vücuda güç veriyor hem de aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Yüksek tansiyonu düşürür.

Kalp-damar sağlığını korur.

Kanser riskini azaltır.

Sindirimi kolaylaştırır.

Bağırsağı temizler.

Mide gazına iyi gelir.

Vücuttaki iltihabı kurutur.