Sindirimi hızlandıran kefir, damar sertliğini önler. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Yüksek tansiyonu dengeler. Cildi güzelleştirir ve parlatır. Diş çürüklerini önler. İştah açar. Sindirimi hızlandıran kefir, damar sertliğini önler. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Yüksek tansiyonu dengeler. Cildi güzelleştirir ve parlatır. Diş çürüklerini önler. İştah açar.
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