Bugünkü
Takvim

le ler keskin! İşte faydaları

Sindirimi hızlandıran , damar sertliğini önler. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Yüksek tansiyonu dengeler. Cildi güzelleştirir ve parlatır. çürüklerini önler. İştah açar.

Kefirle dişler keskin
Sindirimi hızlandıran kefir, damar sertliğini önler. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Yüksek tansiyonu dengeler. Cildi güzelleştirir ve parlatır. çürüklerini önler. İştah açar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKefirle dişler keskin! İşte faydaları
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri