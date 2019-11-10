Karaciğere keçiboynuzu

Potasyum deposu keçiboynuzu, kanı temizler. İçerdiği lif sayesinde sindirimi hızlandırır. Vücuda enerji verir ve öksürüğü azaltır. Şişkinliği alır. Diyabetle savaşır. Karaciğeri güçlendirir. Potasyum deposu keçiboynuzu, kanı temizler. İçerdiği lif sayesinde sindirimi hızlandırır. Vücuda enerji verir ve öksürüğü azaltır. Şişkinliği alır. Diyabetle savaşır. Karaciğeri güçlendirir.
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