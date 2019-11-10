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e keçiboynuzu

Potasyum deposu keçiboynuzu, kanı temizler. İçerdiği lif sayesinde sindirimi hızlandırır. Vücuda verir ve öksürüğü azaltır. Şişkinliği alır. Diyabetle savaşır. i güçlendirir.

Karaciğere keçiboynuzu
Potasyum deposu keçiboynuzu, kanı temizler. İçerdiği lif sayesinde sindirimi hızlandırır. Vücuda verir ve öksürüğü azaltır. Şişkinliği alır. Diyabetle savaşır. i güçlendirir.

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