'Muz'luluk formülü Mutluluk hormonu olan serotoninin az salgılanması, beyni olumsuz etkiliyor. Unutkanlıktan sinirliliğe pek çok olumsuzluğa yol açıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Necdet Yetim, mutluluk formülünü açıklıyor. Yumurta, peynir, ceviz, badem, et, balık, bezelye, ananas ve muz gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Güneşli havada egzersiz yapmanın da mutlu ettiğini sözlerine ekliyor.

Mutluluk hormonu olan serotoninin az salgılanması, beyni olumsuz etkiliyor. Unutkanlıktan sinirliliğe pek çok olumsuzluğa yol açıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Necdet Yetim, mutluluk formülünü açıklıyor. Yumurta, peynir, ceviz, badem, et, balık, bezelye, ananas ve muz gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Güneşli havada egzersiz yapmanın da mutlu ettiğini sözlerine ekliyor. TÜM MANŞETLER