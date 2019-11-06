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iki gözüm a!

Yüksek oranda lif içeren a, hafızayı güçlendirerek 'la savaşıyor. Gençleştiren hurma, kolesterolü düşürüyor. Gözleri ve kemik sağlığını koruyor.

iki gözüm hurma!
Yüksek oranda lif içeren a, hafızayı güçlendirerek 'la savaşıyor. Gençleştiren hurma, kolesterolü düşürüyor. Gözleri ve kemik sağlığını koruyor.

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