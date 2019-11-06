iki gözüm hurma!

Yüksek oranda lif içeren hurma, hafızayı güçlendirerek Alzheimer'la savaşıyor. Gençleştiren hurma, kolesterolü düşürüyor. Gözleri ve kemik sağlığını koruyor. Yüksek oranda lif içeren hurma, hafızayı güçlendirerek Alzheimer'la savaşıyor. Gençleştiren hurma, kolesterolü düşürüyor. Gözleri ve kemik sağlığını koruyor.
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