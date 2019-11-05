Safran mutsuz etmez!

Avustralyalı Murdoch Üniversitesi, safranın faydalarını araştırdı. Sonuçlar ilgi uyandırdı. Buna göre dünyanın en pahalı bitkilerinden safranın depresyona iyi geldiği saptandı. Araştırmacı Adrian Lopresti, "Safranın uyku kalitesi, motivasyon, aktivitelere duyulan istek ve aktivitelerde elde edilen haz seviyelerinde de gelişmeler sağladığı gözlemlendi" ifadelerini kullandı. Kırmızı altın olarak da bilinen safranın kilogram fiyatının yaklaşık 3 bin dolar..
- Sağlık
- 05.11.2019
- Gazete
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