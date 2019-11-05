Paketten zehir cıktı! Paketli gıdadaki yapay tatlandırıcılar zehir saçıyor...

Günümüzde 'kötü çocuk' ilan edilen şeker, pek çok hastalığın kaynağı olarak gösteriliyor. Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li ise şeker hakkında doğru bilinen yanlışları açıklıyor. Doğal şekerin vücut için gerekli olduğunu, bizi hasta edenin ise 'yapay şeker' olduğunu vurguluyor. Şeker, vücudun ve en önemlisi de beynin yakıtı olarak biliniyor. Vücuda alınan şeker sayesinde beyin hücreleri çalışıyor. Sorun, şekerin doğal değil yapay halde alınmasıyla ortaya çıkıyor. Geçmiş tarihlerde atalarımızın meyve ve sebzelerden karşıladığı şeker ile günümüzde paketlenmiş çikolatalardaki şeker arasında dağlar kadar fark bulunuyor... Sofra şekeri, tatlandırıcılar, şuruplar, meyve suları ve mısır şurubu, gün geçtikçe hayatımızda geniş yer kaplıyor. Kızartma sosundan mısır gevreğine, ekmekten sodaya kadar yüzlerce besinde 'sonradan eklenmiş' şeker bulunuyor. İşte bu besinlere tat katan 'yapay şekerler' bizi hasta ediyor.

HAYATI TEHDİT EDER

Gençlerin çok sevdiği şekerli ve gazlı içecekler, mısır şurubu içeriyor. İnsülin duyarlılığını artırıyor. Obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına neden oluyor.

AŞIRIYA KAÇMAMALI

Diyabetten korunmak ve yapay şekerin vücudumuza zarar vermesini engellemek için doğal beslenmek gerekiyor. Bunun için sebze, meyve, kepekli tahıllar, fasulye, yulaf ve tatlı patates tüketilmesi öneriliyor. Kuruyemişler de tok tutarak kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Bunların dışında içerisinde doğal şeker bulunan meyvelerin orantılı tüketimi de sağlığı koruyor. Aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar için risk oluşturduğunu unutmamak gerekiyor.

YARIN: BALIK VE SAĞLIK

DR. WILLIAM LI - SAĞLIĞIN ŞİFRESİ MUTFAKTA - 5

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL