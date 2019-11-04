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i topuklayın!

Toplardamarların genişlemesi olarak tarif edilebilen , günümüzde her 8 kişiden birinde görülüyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. , varis oluşumundaki risk faktörleri hakkında bilgi veriyor.

Varisi topuklayın!

Toplardamarların genişlemesi olarak tarif edilebilen , günümüzde her 8 kişiden birinde görülüyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayça Özgen, varis oluşumundaki risk faktörleri hakkında bilgi veriyor. Fazla kilo, sürekli sıkı kıyafetler giymek ve yüksek topuklu ayakkabı tercih etmek varis riskini artırıyor. Dr. Ayça Özgen, tedavide açık cerrahi girişim, radyofrekans tedavisi ve varis çorabı ile ilaçların etkili olduğunu belirtiyor. Varisi olanlara hamam, sauna gibi sıcak ortamlarda bulunmamayı öneriyor

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