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Biberle göbek gider! İşte faydaları...

Yemekleri lezzetlendiren kırmızıbiber, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. ; C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olan bu besinin mucize etkilerine değiniyor.

Biberle göbek gider

Yemekleri lezzetlendiren kırmızıbiber, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. ; C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olan bu besinin mucize etkilerine değiniyor. Yemeklerde mutlaka biber salçası kullanılmasını öneren Prof. Dr. Özyaral, "Kırmızıbiber, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Diyabetliler öğünlerinde 2 adet biber tüketirlerse kolesterolleri düşer ve vücut direnci artar" diyor. Kanserli hücreleri küçülten kırmızıbiber, mutluluk veriyor.

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