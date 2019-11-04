Biberle göbek gider! İşte faydaları...

Yemekleri lezzetlendiren kırmızıbiber, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral; C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olan bu besinin mucize etkilerine değiniyor. Yemeklerde mutlaka biber salçası kullanılmasını öneren Prof. Dr. Özyaral, "Kırmızıbiber, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Diyabetliler öğünlerinde 2 adet biber tüketirlerse kolesterolleri düşer ve vücut direnci artar" diyor. Kanserli hücreleri küçülten kırmızıbiber, mutluluk veriyor.