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Yarım kaşık ni birkaç kaşık portakal suyu ile karıştırdıktan sonra lekelerin üzerine uygulayın. Cildinizde iyice kuruduktan sonra bir süre bekletin ve durulayın. Günde 1 veya 2 kere olmak şartıyla 4-5 hafta boyunca uygulayabilirsiniz.

Lekelere elma sirkesi
Yarım kaşık ni birkaç kaşık portakal suyu ile karıştırdıktan sonra lekelerin üzerine uygulayın. Cildinizde iyice kuruduktan sonra bir süre bekletin ve durulayın. Günde 1 veya 2 kere olmak şartıyla 4-5 hafta boyunca uygulayabilirsiniz.

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