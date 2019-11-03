Yarım kaşık elma sirkesini birkaç kaşık portakal suyu ile karıştırdıktan sonra lekelerin üzerine uygulayın. Cildinizde iyice kuruduktan sonra bir süre bekletin ve durulayın. Günde 1 veya 2 kere olmak şartıyla 4-5 hafta boyunca uygulayabilirsiniz.
- Sağlık
- 03.11.2019
- Gazete
Lekelere elma sirkesi
Yarım kaşık elma sirkesini birkaç kaşık portakal suyu ile karıştırdıktan sonra lekelerin üzerine uygulayın. Cildinizde iyice kuruduktan sonra bir süre bekletin ve durulayın. Günde 1 veya 2 kere olmak şartıyla 4-5 hafta boyunca uygulayabilirsiniz.
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