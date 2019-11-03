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yağ yakıyor

Brüksel sı, brokoli, karnabahar ve lahana gibi sebzeler yağ yakan enzimleri açığa çıkaran sulforafen adlı bir madde içerir. Bu yüzden kilo vermek ve yağlardan kurtulmak isteyenler için kesinlikle doğru bir tercihtir.

Lahana yağ yakıyor
Brüksel sı, brokoli, karnabahar ve lahana gibi sebzeler yağ yakan enzimleri açığa çıkaran sulforafen adlı bir madde içerir. Bu yüzden kilo vermek ve yağlardan kurtulmak isteyenler için kesinlikle doğru bir tercihtir.

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