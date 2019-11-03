Lahana yağ yakıyor

Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar ve lahana gibi sebzeler yağ yakan enzimleri açığa çıkaran sulforafen adlı bir madde içerir. Bu yüzden kilo vermek ve yağlardan kurtulmak isteyenler için kesinlikle doğru bir tercihtir.
Brüksellahanası, brokoli,karnabahar velahana gibi sebzeleryağ yakan enzimleriaçığa çıkaransulforafen adlı birmadde içerir. Buyüzden kilo vermekve yağlardankurtulmakisteyenler içinkesinlikle doğru birtercihtir.
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