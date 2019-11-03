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’dan emekli olun

60 yaşından önce emekli olmanın zihin sağlığına zarar verdiğini ve erken bunamaya neden olduğunu saptadı. 18 bin kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, erken emekli olanların hafıza ve bilişsel yeteneklerinin hızlı bir şekilde azaldığı belirlendi.

Alzheimer’dan emekli olun
ABD'li Binghampton Üniversitesi, emeklilik ve bağlantısını araştırdı. 60 yaşından önce emekli olmanın zihin sağlığına zarar verdiğini ve erken bunamaya neden olduğunu saptadı.



18 bin kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, erken emekli olanların hafıza ve bilişsel yeteneklerinin hızlı bir şekilde azaldığı belirlendi.

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