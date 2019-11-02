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gibi olun! Yaşlanmayı geciktiriyor...

Yüksek lif içeren , karaciğeri temizler. Mideyi güçlendirir. Öksürüğe ve bronşite iyi gelir. Ağrı kesici etkisi olan turp, yaşlanmayı geciktirir. Tansiyonu dengeler. Tiroit hastalığından korur.

Turp gibi olun! İşte Turpun faydaları...
Yüksek lif içeren turp, karaciğeri temizler. Mideyi güçlendirir. Öksürüğe ve bronşite iyi gelir. Ağrı kesici etkisi olan , yaşlanmayı geciktirir. Tansiyonu dengeler. Tiroit hastalığından korur.

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