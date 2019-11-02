Yüksek lif içeren turp, karaciğeri temizler. Mideyi güçlendirir. Öksürüğe ve bronşite iyi gelir. Ağrı kesici etkisi olan turp, yaşlanmayı geciktirir. Tansiyonu dengeler. Tiroit hastalığından korur. Yüksek lif içeren turp, karaciğeri temizler. Mideyi güçlendirir. Öksürüğe ve bronşite iyi gelir. Ağrı kesici etkisi olan turp, yaşlanmayı geciktirir. Tansiyonu dengeler. Tiroit hastalığından korur.
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