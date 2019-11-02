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Dış ağrısına ! Faydaları saymakla bitmiyor...

, damar kireçlenmesini engeller. Kalbi güçlendirir. Kabızlıkla savaşır. Diş ağrısına iyi gelen sarımsak, ateşi ve tansiyonu düşürür. Pankreas ve kolon kanserinden korur.

Dış ağrısına sarımsak
Doğal antibiyotik sarımsak, damar kireçlenmesini engeller. Kalbi güçlendirir. Kabızlıkla savaşır. Diş ağrısına iyi gelen , ateşi ve tansiyonu düşürür. Pankreas ve kolon kanserinden korur.

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