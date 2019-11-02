Doğal antibiyotik sarımsak, damar kireçlenmesini engeller. Kalbi güçlendirir. Kabızlıkla savaşır. Diş ağrısına iyi gelen sarımsak, ateşi ve tansiyonu düşürür. Pankreas ve kolon kanserinden korur. Doğal antibiyotik sarımsak, damar kireçlenmesini engeller. Kalbi güçlendirir. Kabızlıkla savaşır. Diş ağrısına iyi gelen sarımsak, ateşi ve tansiyonu düşürür. Pankreas ve kolon kanserinden korur.
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