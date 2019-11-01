Stres erkekliği bitirir

Erkeklerin korkulu rüyası andropoz, aşk hayatını bitiriyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat özellikle yoğun stres altındaki erkeklerin daha erken yaşta andropoza girdiğini söylüyor. "Strese bağlı 2-3 ayı aşkın süredir cinsel fonksiyon problemi yaşıyorsanız, bir uzmana başvurun. Bu arada uykunuzu düzenlemeniz, düzenli egzersiz yapmanız, sağlıklı beslenmeniz ve aşırı alkol ve sigaradan uzak durmanız gerekir" bilgisini paylaşıyor.
- Sağlık
- 01.11.2019
- Gazete
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