Elmayla keskin dişler

Protein deposu elma, vücudu toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur. Dişleri de güçlendirir. Ağız kokusunu bitirir. Kalbi güçlendirir. Protein deposu elma, vücudu toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur. Dişleri de güçlendirir. Ağız kokusunu bitirir. Kalbi güçlendirir.
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