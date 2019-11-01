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yla keskin dişler!

Protein deposu , vücudu toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur. Dişleri de güçlendirir. Ağız kokusunu bitirir. Kalbi güçlendirir.

Elmayla keskin dişler
Protein deposu , vücudu toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur. Dişleri de güçlendirir. Ağız kokusunu bitirir. Kalbi güçlendirir.

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