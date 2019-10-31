C Vitamini deposu kırmızıbiber, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Folik asit ve potasyumdan zengin olan bu sebze, kalp sağlığını koruyor. Yağ yakarak formu korumaya yardımcı oluyor. Antioksidan etkisiyle cildi de temizliyor. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı yavaşlatıyor.
- Sağlık
- 31.10.2019
- Gazete
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