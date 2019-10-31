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Can yakan güzellik! formunun sırrını paylaştı...

50 yaşındaki şarkıcı , kırmızı acı biber yiyerek form tutuyor. C Vitamini deposu kırmızıbiber, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Folik asit ve potasyumdan zengin olan bu sebze, kalp sağlığını koruyor. Yağ yakarak formu korumaya yardımcı oluyor.

Can yakan güzellik
C Vitamini deposu kırmızıbiber, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Folik asit ve potasyumdan zengin olan bu sebze, kalp sağlığını koruyor. Yağ yakarak formu korumaya yardımcı oluyor. Antioksidan etkisiyle cildi de temizliyor. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı yavaşlatıyor.

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