Fazla kilolar hayatı tehdit ediyor! İşte korunmak için yapılması gerekenler...

Kötü beslenmenin ve hareketsizliğin bir sonucu olan obezite, hayatımızı tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy ise obezite riskini azaltmanın formüllerini açıklıyor. Şu önerilerde bulunuyor:

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN: Haftada 150-300 dakika orta şiddetle egzersiz yapmak, kilo almayı engeller. Tempolu yürüyüş ve yüzme, ideal bir spor çeşitleridir.

SAĞLIKLI BESLENİN: Düşük kalorili, besin değeri yüksek meyve, sebze ve tam tahıllardan zengin gıdalar tüketin. Doymuş yağlar içeren yiyeceklerden, şeker ve alkolden uzak durun.

YEDİKLERİNİZDE AŞIRIYA KAÇMAYIN: Sizi kontrolsüz yemeye iten sebepleri bir deftere not edin. Hangi durumlarda, neyi, ne kadar ve ne zaman yediğinizi belirtin. Böylece yeme alışkanlıklarınızı kontrol altına alabilirsiniz.

KİLONUZU KONTROL EDİN: Haftada en az bir kez tartıya çıkmak, kilo vermede başarıyı artırır. Bu sayede kilo inişi ve artışı takip edilir.

STRESLE BAĞLANTISI

Araştırmalar, stres ve obezite arasındaki ilişkiyi kanıtlıyor. Buna göre kronik stres, vücudun daha fazla kortizol üretmesine yol açıyor. Kortizol iştahı artırıp, kişiyi yemek yemeye yönlendiriyor.

YARIN: GİTTİKÇE OBEZLEŞİYORUZ

GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. EMİN ERSOY - OBEZİTE KADER DEĞİL - 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL