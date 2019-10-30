Sevilen kış meyvelerinden ayva, kalbi ve karaciğeri güçlendirir. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Yorgunluğu alır. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Sevilen kış meyvelerinden ayva, kalbi ve karaciğeri güçlendirir. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Yorgunluğu alır. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
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