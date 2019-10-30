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mucizesi! Tam bir şifa deposu...

Sevilen kış meyvelerinden , kalbi ve karaciğeri güçlendirir. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Yorgunluğu alır. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

Ayva mucizesi
Sevilen kış meyvelerinden ayva, kalbi ve karaciğeri güçlendirir. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Yorgunluğu alır. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

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