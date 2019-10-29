Gençliğin sırrı: Su

Mevsim geçişlerinde ne çok cildimiz yıpranıyor. Dermatoloji Uzmanı Deniz Yardımcı, hava koşulları nedeniyle kuruyan ve çabuk yaşlanan cildi korumak için önerilerde bulunuyor. Duştan sonra cildin mutlaka nemlendirilmesini öneriyor. Ayrıca vücut için olduğu kadar cilt için de öneme sahip olan suya değiniyor. Cildin nemlenmesi parlak ve canlı görünmesi için günde en az 2.5 litre su içilmesini tavsiye ediyor.