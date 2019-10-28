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İç kulaktan kaynaklanan hastalığı yaşam kalitesini düşürüyor. ve Bas Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr , tedavide beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

Vertigo tuzlu sevmez
İç kulaktan kaynaklanan vertigo hastalığı yaşam kalitesini düşürüyor. ve Bas Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr , tedavide beslenmenin önemine dikkat çekiyor. "Tedavide tuz kısıtlaması yapılmalıdır. Sigara yasaklanmalı ve kafein tüketimi azaltılmalıdır. Ataklar geçmezse cerrahi tedaviler düşünülür" diyor.

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