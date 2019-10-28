Vertigo tuzlu sevmez

İç kulaktan kaynaklanan vertigo hastalığı yaşam kalitesini düşürüyor. KBB ve Bas Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr İdil Öztürk, tedavide beslenmenin önemine dikkat çekiyor. "Tedavide tuz kısıtlaması yapılmalıdır. Sigara yasaklanmalı ve kafein tüketimi azaltılmalıdır. Ataklar geçmezse cerrahi tedaviler düşünülür" diyor.
- Sağlık
- 28.10.2019
- Gazete
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