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ye unutma! İşte kestanenin faydaları...

akşamlarının vazgeçilmezi , mide hastalıklarından korur. Beyni tazeler. Unutkanlığı önler. Kansızlığı bitirir. Cinsel gücü artırır. u dengeler.

Kestane ye unutma
akşamlarının vazgeçilmezi kestane, mide hastalıklarından korur. Beyni tazeler. Unutkanlığı önler. Kansızlığı bitirir. Cinsel gücü artırır. Tansiyonu dengeler.

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