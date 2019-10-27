Rokayla kansere acımayın

Aroması ile salatalara lezzet katan roka, göz sağlığını korur. Vücut direncini artırır ve hastalıklarla savaşır. Alzheimer hastalığıyla savaşır. Kanserli hücreleri küçülten roka, yaşlanmayı yavaşlatır. İdrar söktürücüdür.
Aroması ile salatalara lezzet katan roka, göz sağlığını korur. Vücut direncini artırır ve hastalıklarla savaşır. Alzheimer hastalığıyla savaşır. Kanserli hücreleri küçülten roka, yaşlanmayıyavaşlatır. İdrar söktürücüdür.
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