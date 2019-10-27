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Rokayla kansere acımayın

Aroması ile salatalara lezzet katan roka, göz sağlığını korur. Vücut direncini artırır ve hastalıklarla savaşır. hastalığıyla savaşır. Kanserli hücreleri küçülten roka, yaşlanmayı yavaşlatır. söktürücüdür.

Rokayla kansere acımayın
Aroması ile salatalara lezzet katan roka, göz sağlığını korur. Vücut direncini artırır ve hastalıklarla savaşır. hastalığıyla savaşır. Kanserli hücreleri küçülten roka, yaşlanmayı yavaşlatır. söktürücüdür.

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