Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, kiloları katlıyor. Çağın hastalığı obezite, herkesi tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, kişiyi ölüme bile götürebilen obeziteyle ilgili şu bilgileri veriyor...

KADINLARDA DAHA ÇOK

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 2.3 milyar kişi fazla kilolarıyla mücadele ediyor. Vücutta sağlığı bozacak şekilde aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan obezite, ülkemizde kadınlarda daha fazla görülüyor. Obeziteyle ilgili bazı önyargılar, hastalığın ortadan kaldırılmasını engelliyor.

ŞİFRE DİYABET

Obezitenin gelişmesinde çeşitli hastalıklar ve ilaçlar da etkili oluyor. Polikistik over sendromu, insülin direnci, Tip 2 diyabet, tiroit bezi hastalıkları, artrit gibi sağlık sorunları beraberinde obeziteye neden olabiliyor. Antidepresanlar ve diyabet ilaçları da obeziteye davetiye çıkartıyor.

NEYİ YANLIŞ YAPIYORUZ?

Obeziteye neden olan bireysel hatalar şöyle sıralanıyor:

SAĞLIKSIZ BESLENME: Fast food gibi kalori bakımından zengin, sebze ve meyveye çok az yer verilen, yağ tüketiminin fazla olduğu bir beslenme düzeni.

KALORİLİ İÇECEKLER: Asitli ve şekerli içecekler hızlı bir şekilde kilolara dönüşebilir.

HAREKETSİZLİK: Spor ve egzersiz yapmayan biriyseniz, yaktığınız kaloriden daha fazlasını alıyorsunuz demektir.

HER YAŞIN HASTALIĞI

Obezite her yaşta gelişebiliyor. Ancak hormonal değişimler, kas miktarının azalması ve hareketsizlik nedeniyle yaşlandıkça kilo riski de artıyor. Hamilelikte alınan kiloların geri verilememesi, kişinin sigarayı bırakma döneminde kendini yemekle avutması, uyku sorunları yüzünden iştahın artması ve stresi yenmek için çareyi yemekte bulmak da obezite gelişiminde etkisi bulunuyor.

YARIN: YOL AÇTIĞI RAHATSIZLAR

GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. EMİN ERSOY - OBEZİTE KADER DEĞİL -1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL