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yla yağlarınız erisin! İşte faydaları...

Kokusuyla bile mutluluk veren , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerdiği A ve C vitaminleri ile bağışıklığı güçlendiren bu mucize meyve, kalp sağlığını koruyor.

Mandalinayla yağlarınız erisin

Kokusuyla bile mutluluk veren mandalina, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İçerdiği A ve C vitaminleri ile bağışıklığı güçlendiren bu mucize meyve, kalp sağlığını koruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Yağ yakımını artırır. Göbeği eritir.
Anti kanser etkisine sahiptir. Kanserli hücreleri küçültür.
Kalp sağlığını korur. Kriz riskini azaltır.
Üzerindeki beyaz damarlar, liften zengindir. Bu sayede mide ve bağırsak sağlığını destekler.
Anne karnındaki bebeğin gelişimini destekler.
Kanı temizler. Tansiyonu ve kan şekerini dengeler.

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