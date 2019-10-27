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Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla vücuttaki tüm kemikleri etkiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , bu hastalığın dönemindeki kadınlarda daha sık görüldüğünü söylüyor.

Kemik erimesi menopozu bekler

Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla vücuttaki tüm kemikleri etkiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , bu hastalığın menopoz dönemindeki kadınlarda daha sık görüldüğünü söylüyor. "Sağlıklı beslenme ve egzersiz çok önemlidir. Sigara ve alkol kemik erimesi riskini arttırır" diyor.

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