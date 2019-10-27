Kemik erimesi menopozu bekler

Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi vücuttaki tüm kemikleri etkiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Adnan Gökçel, bu hastalığın menopoz dönemindeki kadınlarda daha sık görüldüğünü söylüyor. "Sağlıklı beslenme ve egzersiz çok önemlidir. Sigara ve alkol kemik erimesi riskini arttırır" diyor.
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