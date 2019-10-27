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Bağışıklığı güçlendiren , halsizliği alır. Sindirimi hızlandırır. Bağırsakları çalıştırır. Vücudu mikroplardan arındırır. i temizler. Kemikleri güçlendirir.

Karaciğere karşı balkabağı
Bağışıklığı güçlendiren , halsizliği alır. Sindirimi hızlandırır. Bağırsakları çalıştırır. Vücudu mikroplardan arındırır. i temizler. Kemikleri güçlendirir.

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