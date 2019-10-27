Karaciğere karşı balkabağı

Bağışıklığı güçlendiren balkabağı, halsizliği alır. Sindirimi hızlandırır. Bağırsakları çalıştırır. Vücudu mikroplardan arındırır. Karaciğeri temizler. Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı güçlendiren balkabağı, halsizliği alır. Sindirimi hızlandırır. Bağırsakları çalıştırır. Vücudu mikroplardan arındırır. Karaciğeri temizler. Kemikleri güçlendirir.
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