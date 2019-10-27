Bugünkü
Takvim

Böbrek dostu ... İşte kerevizin faydaları...

Düşük kalorisi ile kilo vermeye yardımcı olan , mide hastalıklarından korur. Yüksek tansiyonu dengeleyen kereviz, karaciğeri temizler. Böbrekleri güçlendirir. Kum ve taş oluşumunu engeller. Dişleri temizler.

Böbrek dostu kereviz
Düşük kalorisi ile kilo vermeye yardımcı olan kereviz, mide hastalıklarından korur. Yüksek tansiyonu dengeleyen , karaciğeri temizler. Böbrekleri güçlendirir. Kum ve taş oluşumunu engeller. Dişleri temizler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBöbrek dostu kereviz... İşte kerevizin faydaları...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri