Böbrek dostu kereviz... İşte kerevizin faydaları...
Düşük kalorisi ile kilo vermeye yardımcı olan kereviz, mide hastalıklarından korur. Yüksek tansiyonu dengeleyen kereviz, karaciğeri temizler. Böbrekleri güçlendirir. Kum ve taş oluşumunu engeller. Dişleri temizler.
Düşük kalorisi ile kilo vermeye yardımcı olan kereviz, mide hastalıklarından korur. Yüksek tansiyonu dengeleyen kereviz, karaciğeri temizler. Böbrekleri güçlendirir. Kum ve taş oluşumunu engeller. Dişleri temizler.
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