Toplumda en çok görülen mide hastalıklarından reflü yaşam kalitesini düşürüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, bu hastalığın riskini artıran 6 nedeni sıralıyor:
YAŞ: İleri yaşla birlikte görülen hastalıklar nedeniyle insanlar daha fazla ilaç kullanır. Bu da reflü riskini artırır.
OBEZİTE: Kilo fazlalığı, reflüye zemin hazırlar. Aşırı yağlı gıdaların tüketimi, yemek borusunda hasara neden olur.
MİDE FITIĞI: Halk arasında mide fıtığı olan bu durum, reflü riskini artırıyor.
GEBELİK: Hamileliğin ilk üç ayında hormonlar reflü riskini artırır.
SİGARA: Sigara içenlerde reflü üç kat fazla görülür. Sigaradaki toksik gazlar yemek borusu ve mideye zarar verir.
YAŞAM TARZI: Yağlı ve baharatlı besinlerin çok fazla tüketilmesi, reflüye neden olur.
YAŞ: İleri yaşla birlikte görülen hastalıklar nedeniyle insanlar daha fazla ilaç kullanır. Bu da reflü riskini artırır.
OBEZİTE: Kilo fazlalığı, reflüye zemin hazırlar. Aşırı yağlı gıdaların tüketimi, yemek borusunda hasara neden olur.
MİDE FITIĞI: Halk arasında mide fıtığı olan bu durum, reflü riskini artırıyor.
GEBELİK: Hamileliğin ilk üç ayında hormonlar reflü riskini artırır.
SİGARA: Sigara içenlerde reflü üç kat fazla görülür. Sigaradaki toksik gazlar yemek borusu ve mideye zarar verir.
YAŞAM TARZI: Yağlı ve baharatlı besinlerin çok fazla tüketilmesi, reflüye neden olur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.