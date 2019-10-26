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! İşte reflüyü artıran nedenler...

en çok görülen mide hastalıklarından . Prof. Dr. , bu hastalığın riskini artıran 6 nedeni sıralıyor. İşte yaşam kalitesini düşüren reflüyü artıran nedenler...

Reflünün altın anahtarı
Toplumda en çok görülen mide hastalıklarından . Prof. Dr. , bu hastalığın riskini artıran 6 nedeni sıralıyor:

YAŞ: İleri yaşla birlikte görülen hastalıklar nedeniyle insanlar daha fazla ilaç kullanır. Bu da reflü riskini artırır.

OBEZİTE: Kilo fazlalığı, reflüye zemin hazırlar. Aşırı yağlı gıdaların tüketimi, yemek borusunda hasara neden olur.

MİDE FITIĞI: Halk arasında mide fıtığı olan bu durum, reflü riskini artırıyor.

GEBELİK: Hamileliğin ilk üç ayında hormonlar reflü riskini artırır.

SİGARA: içenlerde reflü üç kat fazla görülür. Sigaradaki toksik gazlar yemek borusu ve mideye zarar verir.

YAŞAM TARZI: Yağlı ve baharatlı besinlerin çok fazla tüketilmesi, reflüye neden olur.

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