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Bağırsak dostu ! Hardal kabızlıkla mücadele eder, romatizma larını dindirir

Bağırsak florasını destekleyen , kabızlıkla mücadele eder. Akciğeri temizler. Romatizma larını dindirir. Göz sağlığını korur. Dişleri temizler.

Bağırsak dostu hardal
Bağırsak florasını destekleyen , kabızlıkla mücadele eder. Akciğeri temizler. Romatizma larını dindirir. Göz sağlığını korur. Dişleri temizler.

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