Bağırsak florasını destekleyen hardal, kabızlıkla mücadele eder. Akciğeri temizler. Romatizma ağrılarını dindirir. Göz sağlığını korur. Dişleri temizler. Bağırsak florasını destekleyen hardal, kabızlıkla mücadele eder. Akciğeri temizler. Romatizma ağrılarını dindirir. Göz sağlığını korur. Dişleri temizler.
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