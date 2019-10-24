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Hastalığın acısını çıkarın! İşte in faydaları...

Türk mutfağında önemli bir yeri olan , içerdiği beta karoten, C vitamini, kapsaisin ve antioksidanlar sayesinde vücuda güç veriyor. Beslenme ve günde 2 tane yendiğinde metabolizmayı hızlandıran ve kanserden koruyan in faydalarını sıralıyor...

Hastalığın acısını çıkarın

Türk mutfağında önemli bir yeri olan , içerdiği beta karoten, C vitamini, kapsaisin ve antioksidanlar sayesinde vücuda güç veriyor. Beslenme ve günde 2 tane yendiğinde metabolizmayı hızlandıran ve kanserden koruyan in faydalarını sıralıyor:
Kolesterolü düşürür. Safra asitlerinin üretimini de artırır.
Lifli yapısı ile bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı korur.
Vücut direncinin artırır.
İçerdiği kapsaisin maddesi sayesinde ağrı kesici etki gösterir.
Kas larında, diyabetik hastalarda, ayak yanmalarında oldukça etkilidir.

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