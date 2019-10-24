Türk mutfağında önemli bir yeri olan acı biber, içerdiği beta karoten, C vitamini, kapsaisin ve antioksidanlar sayesinde vücuda güç veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan günde 2 tane yendiğinde metabolizmayı hızlandıran ve kanserden koruyan kırmızı biberin faydalarını sıralıyor:

Kolesterolü düşürür. Safra asitlerinin üretimini de artırır.

Lifli yapısı ile bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı korur.

Vücut direncinin artırır.

İçerdiği kapsaisin maddesi sayesinde ağrı kesici etki gösterir.

Kas ağrılarında, diyabetik hastalarda, ayak yanmalarında oldukça etkilidir.