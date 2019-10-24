Günümüzde beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hastalıkların temel nedeni olarak gösteriliyor. Şehirleşmenin bir sonucu olarak herkes fast food tarzı gıdalara yöneliyor. Rafine şeker ve undan zengin olan bu yemekler, hiçbir vitamin ve mineral barındırmıyor. Aksine bolca hastalık içeriyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, beslenmenin sağlığımıza olan etkisine değiniyor. Rafine şeker, vücutta yağ birikimine neden oluyor. Bu nedenle kiloları katlıyor.

ŞEKER DEPOSU

Özellikle doymuş yağlar hiçbir ekstra kalori harcamadan direkt olarak ağızdan karın ve kalçalara yerleşiyor. Batılı ülkelerde ve ABD'de çok fazla tüketilen hamburger ve pizza gibi fast food gıdalar nedeniyle obez kişilerde rekor bir artış yaşanıyor.

OBEZİTENİN NEDENİ

Yediğimiz içtiğimiz hatta soluduğumuz havada bile bulunan kimyasallar, hastalıklara neden oluyor. Araştırmalara göre insanlar 75 binden fazla kimyasala maruz kalıyor. Her yıl dünyada 3 milyon ton tarım ilacı kullanılıyor. Obezite ve obezitenin neden olduğu hastalıkların önemli bir bölümü bu kimyasallarla vücudumuza giren toksinlerden kaynaklanıyor.

YARIN: MEYVE SULARINA DİKKAT

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRESİ -9

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL