Kalsiyum, demir ve C vitamini deposu olan sarımsak, afrodizyak etkiler gösteriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. "Mucize" olarak tanımlanan sarımsağın sağlığa olan diğer faydaları ise şu şekilde özetleniyor:

Yüksek tansiyonu düşürür.

Kalp-damar sağlığını korur.

Kanser riskini azaltır.

Sindirimi kolaylaştırır.

Boğaz kaşıntısını alır.

Yaraları iyileştirir.

Bağırsak parazitlerini temizler.

Gribe karşı korur.

Vücuttaki iltihabı kurutur.