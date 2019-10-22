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Aşkın ilacı ! İşte faydaları...

, demir ve C vitamini deposu olan , etkiler gösteriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. İşte faydaları...

Aşkın ilacı

Kalsiyum, demir ve C vitamini deposu olan sarımsak, etkiler gösteriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. "Mucize" olarak tanımlanan sarımsağın sağlığa olan diğer faydaları ise şu şekilde özetleniyor:
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kalp-damar sağlığını korur.
Kanser riskini azaltır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Boğaz kaşıntısını alır.
Yaraları iyileştirir.
Bağırsak parazitlerini temizler.
Gribe karşı korur.
Vücuttaki iltihabı kurutur.

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