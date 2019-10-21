Menopoz kalbe düşman

Kadınlarda doğurganlık ve yumurtlama faaliyetlerinin sona ermesine, 'menopoz' deniyor. Ateş basması, huzursuzluk, uykusuzluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma gibi şikayetlere neden oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, menopoz dönemindeki kadınlara önemli uyarılarda bulunuyor.
Bu dönemde kemik erimesi, kalp ve damar hastalıkları, meme ve jinekoloik kanserler ile ciltte kırışıklık ve sarkma gibi problemlerin görüldüğüne dikkat çekiyor. Menopozu sağlıklı atlatmak için çay, kahve, kola ve çikolata tüketmemeyi öneriyor.
HAVUÇ DOLUSU AŞK
Salatalara lezzet ve renk katan havuç, aşk hayatında da çiftlerin yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kısırlığı bitiriyor ve çiftlerin çocuk sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Bağırsakları çalıştırır.
Kabızlığı giderir, ishali keser.
Böbrek ağrılarını giderir.
Kansızlığa iyi gelir.
Kanserden korur.
Kalp krizi riskini azaltır.
Cildi gençleştirir.
Romatizma karşı etkilidir.
MİDENİN DOĞAL İLACI ALIÇ
Alıç meyvesi, içerdiği C vitamini sayesinde sinir sistemini destekliyor. Sakinleştiriyor ve depresyonu önlüyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Kalp ve damar hastalıklarından koruyor. Dişleri temizliyor. Mide rahatsızlıklarına da iyi geliyor.
BALIĞIN YANINDA MADEN SUYU
Uskumru, istavrit, palamut, lüfer ve hamsi... Sofraları şenlendiren bu balıklar, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde vücudu koruyor. Hafızayı destekliyor ve kalbi besliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz balık tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor:
KOLA İÇMEYİN: Gazoz, kola, meyve suyu ve meyve aromalı içecekler balığın faydalarını azaltır. Balığın yanında maden suyu içmek sindirimi destekler.
BALIĞA LİMON SIKIN: Limon, balıktaki Omega- 3 oranını arttırır.
SOĞANSIZ OLMAZ: Balığın yanında soğan yemek, kan şekerini dengeler.
KILÇIK MESELESİ: Balığın kılçığı da yüksek miktarda kalsiyum ile fosfor içerir. Kemik dayanıklılığını artırı. Bu nedenle küçük balıkların kılçığıyla yenmesi önerilir.
ALZHEIMER'A YEŞİL ÇAY
Antioksidan deposu yeşil çay, yağ yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Diş çürüklerini onarır. Parkinson ve Alzheimer'a karşı korur.
KARACİĞERE KEÇİBOYNUZU
Kalsiyum deposu keçiboynuzu, kalp ve damar hastalıklarını engeller. Öksürüğü keser. Kolesterolü dengeler. Karaciğer ve bağırsak sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir.
BAĞIRSAĞA KEMİK SUYU
Kemik suyu, içerdiği kolajen sayesinde kemik ve eklemleri güçlendirir. Cildin yaşlanmasını engeller. Bağırsaklardaki zararlı bakterileri temizler.
KEMİKLERE FINDIK GÜCÜ
Mide ve bağırsak sağlığını koruyan fındık, kemikleri güçlendirir. Kanserden korur. Kalp krizi riskini azaltır. Diyabetten korur. Alzheimer riskini azaltır.
Bu dönemde kemik erimesi, kalp ve damar hastalıkları, meme ve jinekoloik kanserler ile ciltte kırışıklık ve sarkma gibi problemlerin görüldüğüne dikkat çekiyor. Menopozu sağlıklı atlatmak için çay, kahve, kola ve çikolata tüketmemeyi öneriyor.
HAVUÇ DOLUSU AŞK
Salatalara lezzet ve renk katan havuç, aşk hayatında da çiftlerin yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kısırlığı bitiriyor ve çiftlerin çocuk sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Bağırsakları çalıştırır.
Kabızlığı giderir, ishali keser.
Böbrek ağrılarını giderir.
Kansızlığa iyi gelir.
Kanserden korur.
Kalp krizi riskini azaltır.
Cildi gençleştirir.
Romatizma karşı etkilidir.
MİDENİN DOĞAL İLACI ALIÇ
Alıç meyvesi, içerdiği C vitamini sayesinde sinir sistemini destekliyor. Sakinleştiriyor ve depresyonu önlüyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Kalp ve damar hastalıklarından koruyor. Dişleri temizliyor. Mide rahatsızlıklarına da iyi geliyor.
BALIĞIN YANINDA MADEN SUYU
Uskumru, istavrit, palamut, lüfer ve hamsi... Sofraları şenlendiren bu balıklar, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde vücudu koruyor. Hafızayı destekliyor ve kalbi besliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz balık tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor:
KOLA İÇMEYİN: Gazoz, kola, meyve suyu ve meyve aromalı içecekler balığın faydalarını azaltır. Balığın yanında maden suyu içmek sindirimi destekler.
BALIĞA LİMON SIKIN: Limon, balıktaki Omega- 3 oranını arttırır.
SOĞANSIZ OLMAZ: Balığın yanında soğan yemek, kan şekerini dengeler.
KILÇIK MESELESİ: Balığın kılçığı da yüksek miktarda kalsiyum ile fosfor içerir. Kemik dayanıklılığını artırı. Bu nedenle küçük balıkların kılçığıyla yenmesi önerilir.
ALZHEIMER'A YEŞİL ÇAY
Antioksidan deposu yeşil çay, yağ yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Diş çürüklerini onarır. Parkinson ve Alzheimer'a karşı korur.
KARACİĞERE KEÇİBOYNUZU
Kalsiyum deposu keçiboynuzu, kalp ve damar hastalıklarını engeller. Öksürüğü keser. Kolesterolü dengeler. Karaciğer ve bağırsak sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir.
BAĞIRSAĞA KEMİK SUYU
Kemik suyu, içerdiği kolajen sayesinde kemik ve eklemleri güçlendirir. Cildin yaşlanmasını engeller. Bağırsaklardaki zararlı bakterileri temizler.
KEMİKLERE FINDIK GÜCÜ
Mide ve bağırsak sağlığını koruyan fındık, kemikleri güçlendirir. Kanserden korur. Kalp krizi riskini azaltır. Diyabetten korur. Alzheimer riskini azaltır.
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