Ekşi tadıyla damakları lezzetlendiren yeşil elma, bağışıklığı güçlendiriyor. Her ısırıkta vücuda sağlık veren elma, kemikleri besliyor ve kolesterolü düşürüyor.
Kan şekerini ve tansiyonu dengeliyor. Hücreleri yeniliyor. Bu sayede cildin genç ve parlak görünmesini sağlıyor. Diyabeti de önlüyor.
Kan şekerini ve tansiyonu dengeliyor. Hücreleri yeniliyor. Bu sayede cildin genç ve parlak görünmesini sağlıyor. Diyabeti de önlüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.