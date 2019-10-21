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Amber’in yeşili! yiyerek cildini besliyor

Oyuncu , ara öğünlerinde bir tane yiyerek cildini beslediğini açıkladı. Ekşi tadıyla damakları lezzetlendiren yeşil elma, bağışıklığı güçlendiriyor. Her ısırıkta vücuda sağlık veren elma, kemikleri besliyor ve kolesterolü düşürüyor.

Amber’in yeşili
Ekşi tadıyla damakları lezzetlendiren , bağışıklığı güçlendiriyor. Her ısırıkta vücuda sağlık veren elma, kemikleri besliyor ve kolesterolü düşürüyor.



Kan şekerini ve tansiyonu dengeliyor. Hücreleri yeniliyor. Bu sayede cildin genç ve parlak görünmesini sağlıyor. Diyabeti de önlüyor.

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