Kansızlığın dermanı tahin! İşte kansızlığa iyi gelen besinler...

Toplumumuzda özellikle kadınlarda sık görülen kansızlık, yaşam kalitesini düşürüyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek; kalp çarpıntısı, yorgunluk, iştahsızlık ve baş dönmesine neden olan bu sağlık sorunuyla ilgili bilgilendiriyor. Kansızlığı önlemek için çay, kahve ve koladan uzak durmak gerekiyor. Kırmızı et, iyi pişmiş baklagiller, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, pekmez ve tahin helvası gibi besinlerin tüketilmesi öneriliyor. "Eğer demir seviyeleriniz çok düşükse, doktorunuz öneri alabilirsiniz. Bu ilaçların kabızlığına neden olma olasılığı yüksektir. Bunu önlemek için taze sebze ve meyve, lif ve su tüketimini arttırmak gerekir" diyor.