Romatizmanın şakası yok

Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, yaşam kalitesini düşürüyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, romatizmanın eklemlerde ağrı ve şişlikle belirti verdiğini söylüyor. Balık, zerdeçal, meyve-sebze ile egzersizin faydalarına değiniyor.