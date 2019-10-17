Romatizmanın şakası yok

Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, yaşam kalitesini düşürüyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, romatizmanın eklemlerde ağrı ve şişlikle belirti verdiğini söylüyor. Balık, zerdeçal, meyve-sebze ile egzersizin faydalarına değiniyor.
Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, yaşam kalitesini düşürüyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, romatizmanın eklemlerde ağrı ve şişlikle belirti verdiğini söylüyor. Balık, zerdeçal, meyve-sebze ile egzersizin faydalarına değiniyor.
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