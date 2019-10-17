Kadın düşmanı menopoz

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Pulatoğlu, ülkemizde menopoza girme yaşının 47-49 civarında olduğunu belirtiyor. 'Bu dönemde bol su içmek gerekir. Yeşil çay da içilebilir' diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Pulatoğlu, ülkemizde menopoza girme yaşının 47-49 civarında olduğunu belirtiyor. 'Bu dönemde bol su içmek gerekir. Yeşil çay da içilebilir' diyor.
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Günaydın sevgili okuyucu arkadaslar bu sayfa sayesinde güne daha güzel başlıyorum. Süperdiniz başarılar diliyorum
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