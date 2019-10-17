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Kadın düşmanı

ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , ülkemizde a girme yaşının 47-49 civarında olduğunu belirtiyor. "Bu dönemde bol su içmek gerekir. Yeşil çay da içilebilir" diyor.

Kadın düşmanı menopoz
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , ülkemizde a girme yaşının 47-49 civarında olduğunu belirtiyor. "Bu dönemde bol su içmek gerekir. Yeşil çay da içilebilir" diyor.

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Nazo parlak Nazo parlak

Günaydın sevgili okuyucu arkadaslar bu sayfa sayesinde güne daha güzel başlıyorum. Süperdiniz başarılar diliyorum

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cevapla 17.10.2019 08:51
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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