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ye uzun yaşa! Yeşil sebzeler, kırmızı etten daha fazla vitamin içeriyor...

Araştırmalar, beslenme ve vücut sağlığı arasındaki bağlantıyı gözler önüne seriyor. Doğal ve sağlıklı besinlerin tüketilmesi hastalıklarla mücadelede etkin rol üstleniyor. Yeşil sebzeler, kırmızı etten daha fazla vitamin içeriyor. Brokoli ve vücudu tepeden tırnağa yeniliyor.

Ispanak ye uzun yaşa

Araştırmalar, beslenme ve vücut sağlığı arasındaki bağlantıyı gözler önüne seriyor. Doğal ve sağlıklı besinlerin tüketilmesi hastalıklarla mücadelede etkin rol üstleniyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, uzun yaşamak için sebze ağırlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. Vücuda direnç veren proteinin bitkilerde daha fazla bulunduğunun altını çiziyor.

KALBE ZARARLI
İnsanlar, hayvansal ürünlerin daha fazla protein kaynağı olduğuna inanıyor. Ancak bazı bitkiler, kırmızı ete göre daha fazla protein içeriyor. Kalori hesabı yapıldığında 100 kalorilik brokoli, ve lahana gibi yeşil sebzelerde etten iki kat daha fazla protein bulunuyor. Taze, temiz ve basit protein içeren 100 kalorilik kokteyl bitkisel ürün karışımında, hayvansal gıdalara göre daha çok lif, folat, C vitamini, betakaroten, demir, E vitamini, kalsiyum ve magnezyum yer alıyor. Bunun yanında, hayvansal gıdalar çok fazla yağ ve kolesterol içeriyor. Doymuş yağ oranı yüksek olduğundan kan damarlarına zarar vererek kalp hastalıklarına sebep olabiliyor. Hayvansal besinler, bitkisel gıdalardan farklı olarak kolesterol, A, D ve vitaminleri içeriyor.

DENGELİ BESLENME
Hayvansal gıdalar tüketmeyen veganlarda B12 vitamini eksikliği sorunu görülüyor. Bu ihtiyaç gerekirse bitkisel kaynaklardan elde edilen takviyelerle uygun seviyeye getirilebiliyor. Hayvansal gıda tüketimini savunanlar, yeterli hayvansal gıda tüketilmediğinde ayrıca iyot, çinko, selenyum ve Omega- 3'ün eksik kalacağını vurguluyor. Fakat dengeli, yeterli ve kaliteli bitkisel ürünler tüketildiğinde bu besin maddeleri açısından herhangi bir sorun oluşmuyor.

YARIN: SİNSİ DÜŞMAN ŞEKER
PROF. DR. - SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRESİ -2
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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