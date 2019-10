Sağlıklı ve uzun bir ömrün yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Doğru besinleri doğru miktarda tüketmek, vücudun bağışıklık sistemini destekliyor. Araştırmalar, günümüzde değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle hastalıkların görülmesinde artış yaşandığını belirtiyor. TAKVİM, sağlıklı beslenmenin şifrelerini uzmanlara soruyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, uzun bir ömrün sırrını sizler için açıklıyor.

ŞİFA NİYETİNE

Birçok çalışma bitkisel beslenmenin ve işlenmemiş doğal gıdaların sağlık açısından faydalarına değiniyor. Sağlığa yararlı diyetler arasında Akdeniz ve Okinawa diyeti dikkat çekiyor. Tamamen bitkisel olan bu diyetler, Alzheimer'dan kalp hastalıklarına, kanserden obeziteye kadar pek çok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Akdeniz diyeti denildiğinde akla taze, rengarenk sebze ve meyveler ile soğuk sıkım zeytinyağı akla geliyor. Japonların beslenme alışkanlıklarını yansıtan Okinawa diyeti ise taze ve çok az pişmiş sebzeler ve otlardan oluşuyor. Akdeniz ve Okinawa diyetlerinde günlük alınan kalorilerin büyük bir kısmı bitkisel besinlerden geliyor.

ET YEMEYİN

Her iki diyette de kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri yer almıyor. Bunların yerine balık tercih ediliyor. Uzun yaşamak için günlük alınan kalorinin yüzde 90'ının taze, çiğ ve işlenmemiş mümkünse organik bitkisel gıdalardan alınması gerekiyor. Hayvansal ürün ve et tüketilecek ise çok az ve organik olması gerekiyor. Katkı maddeli gıdalar da hastalıkları beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Erk, işlenmiş ve paketlenmiş gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

YARIN MUTFAKTA SAĞLIK VAR

