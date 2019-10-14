Kariyer planlaması yapan kadınlar, anne olmayı erteliyor. Doktor Latif Küpelioğlu, 35'ten sonra gebe kalmanın zor olduğuna dikkat çekyior...

Ülkemizde ortalama 100 çiftten 15'i çocuk sahibi olmakta artık güçlük çekiyor. Kötü beslenme tarzı, stres, sigara kullanımı ve özellikle kadınların kariyer planlamasının bebeğin önüne geçmesi çiftlerin anne baba olma yolunu tıkayabiliyor. Yoğun iş temposu da cinselliğe ayrılan zamanın süresini ve kalitesini bozarak kısırlıkta aktif rol oynuyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Tüp Bebek Bölümü'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Latif Celal Küpelioğlu çocuk sahibi olmak isteyenlere önemli uyarılarda bulunuyor:

DİKKAT!

Öncelikle infertilite yani kısırlığın tanımını yapacak olursak, 35 yaş altındaki bir kadın için düzenli ve korunmasız ilişkiye girmesine rağmen bir yıl içerisinde gebe kalamamışsa bu durumda kısırlıktan bahsedebiliriz. Eğer kadının yaşı 35 yaş üstündeyse, bu bekleme süresi 6 aya inmektedir. Eğer hasta 39-40 yaşında ise birkaç ay bekledikten sonra gebelik oluşmadıysa, gebelik tedavisine hemen başlanmalıdır. Stres ve beslenme kısırlıkta aktif rol oynar ve düzeltilmesi başarıyı artırmaktadır.

ŞEKERİ BIRAKIN

Harvard Üniversitesi'nde 19 bin kadının incelendiği bir çalışmada; basit karbonhidrat, transyağlar ve hayvansal protein tüketenlerde yumurtlama bozukluklarının çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Hamile kalabilmek için yaşam tarzının önemi çok fazladır. Vitamin olarak da günde 400 mikrogram folik asit tüketilmesinin hem gebeliğin sağlanması hem de bebeğin gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğu artık bilinmektedir. Aynı şekilde 'glutatyon' miktarının artması da yumurta kalitesinin iyileşmesine katkı sağlar. Glutatyon sentezi için gereken aminoasitlerden zengin bir beslenme önemlidir. Sığır eti, tavuk ve balık gibi hayvansal kaynaklı besinler; brokoli, yeşilbiber, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana gibi sebzeler, hem sistein hem de glutatyon sentezine yardımcı kükürt içerir. Şekerli-beyaz undan yapılmış gıdalar ve kafeinden uzak durmak gerekir...

BEŞ YILA KADAR SAKLANIYOR

Yumurta dondurma işlemi, kadınların yumurtalıklarındaki olgunlaşmış yumurtaların alınarak ileride gebelik planlaması olduğunda kullanılması ve saklanması işlemidir. Yumurtaların saklanma süresi şu anda beş yıldır. Yumurta dondurmak için en doğru yaş 35'ten öncesidir.

YARIN: TÜP BEBEK

DOKTOR LATİF KÜPELİOĞLU - A'DAN Z'YE DOĞURGANLIK - 2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL