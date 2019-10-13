Kısırlık nedir? Belirtisi ve tedavi yöntemi nelerdir? İşte kısırlıkla ilgili detaylar...

En az bir yıl süre ile düzenli ve korunmasız cinsel ilişki olmasına rağmen çocuk sahibi olamama kısırlık, tıbbi tanımla ise infertilite olarak adlandırılıyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Şahin Kabay, erkek kısırlığı tanısı ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor...

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Organa özgü olarak testislerde ağrı, testislerin bir ya da ikisinin birden küçük olması, testislerin birinin ya da ikisinin olmaması, inmemiş testis nedeniyle ameliyat olması, testislerde şişme gibi bulgular kısırlığın belirtisi olarak değerlendirilebilir...

HANGİ ERKEKLER KISIR OLUR?

Çocukluk çağında geçirilen kabakulak herhangi bir sorun oluşturmazken, erişkinlik çağında geçirilmiş kabakulak testisleri tutmuş ve iyi tedavi edilip önlem alınmaz ise kısırlık nedeni olabilmektedir. Bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar, iyi tedavi edilmezse spermler üzerinde zararlı maddelerin birikmesine ve spermin bozulmasına neden olmaktadırlar. Tüm bu nedenler araştırılmasına rağmen kısırlığa neden olabilecek herhangi bir sebepte ortaya konulamayabilir.

ERKEK KISIRLIĞININ BİR DÜZEYİ VAR MIDIR?

Kısırlığın belirli düzeyleri mevcuttur ve semen analizine göre sınıflandırılabilir. Kısırlığın derecelendirilmesi de altta yatan nedenle birlikte değerlendirilmelidir.

BESLENME VE SİGARA KISIRLIĞA NEDEN OLUR MU?

Özellikle sigara, spermleri direkt ve dolaylı olarak etkileyerek zarar vermektedir. Sigara, spermde DNA hasarına neden olmaktadır. Antioksidan özelliği bulunan gıdalarla beslenmek, bol bol meyve, sebze tüketmek; sperm üretimi ve fonksiyonlarını artırmak açısından çok önemlidir.

KISIRLIĞIN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Erkekten alınan spermler özel yöntemlerle yıkanarak kalitesi ve morfolojisi iyi spermlerin kalması sağlanır ve spermler zararlı ortamlardan uzaklaştırılır. Bu sperm kadının yumurtlama dönemine uygun olarak rahim ağzından içeriye özel aletlerle verilir. Bu yöntem kısırlık derecesi düşük düzeyde olan hastalara uygulanabilir kolay bir yöntemdir ancak gebelik oranları yüzde 10-15 arasındadır.

KİLO KISIRLIK NEDENİ Mİ?

Kilonun kısırlığı dolaylı olarak etkilediği düşünülmektedir. Fazla kilo hormonal dengeyi bozarak sperm yapımını etkileyebilir. Aşırı kilolu kişilerde testis ısısının artması ve kanlanmasının bozulması spermleri etkisizleştirir...

YARIN: ANNELİĞİ ERTELEMEYİN

PROF. DR. ŞAHİN KABAY - A'DAN Z'YE DOĞURGANLIK

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL