Karbonat hazımsızlığı atlat Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, sindirim sistemi sorunları ile ilgili bilinmeyenleri anlattı: Karbonat, midede asit dengesini düzenleyici bir etki yaratır.





✔ Aşırı sigara ve alkol kullanımı.

✔ Stres ve kaygı bozukluğu.

✔ Fast food yiyecekler, gazlı içecekler, çikolata ve kafein.

✔ Bilinçsiz ilaç kullanımı özellikle antibiyotik ve ağrı kesiciler.

✔ Yağlı ve

✔ Çok hızlı yemek yemek ve ağır beslenme. Bazen eşlik eden kansızlık, kilo kaybı, iştahsızlık, kanama, bulantı kusma varsa altta yatan ciddi bir hastalığın habercisi olabilir.



Sindirim sorunları, başka hangi hastalıklara neden olur? Sindirim sorunları obeziteye yol açabilir. Obeziteye bağlı kalp damar hastalığı, karaciğer yağlanması ve hipertansiyona neden olabilir. Ayrıca sindirim sorunları reflüye bağlı yemek borusu







Vücuttaki ödemi ve şişkinliği atmak için neler tüketmeliyiz? Vücuttaki ödem en sık bacaklarda, el ile ayaklarda gelişmektedir. En sık olarak kadınların regl dönemi ve menopoz döneminde ödem gözükür. Ayrıca obezite, sıvı kaybı, karbonhidrattan zengin beslenme, aşırı tuzlu yemek ödemin başlıca nedenleridir. Kayısı, ananas, salatalık, yaban mersini, süt, turp, maydanoz, yulaf ve sıvı alımın artırılması ödemi azaltır.



HAZIMSIZLIĞI ENGELLEMEK İÇİN HANGİ BESİNLERE AĞIRLIK VERMELİYİZ?

Hazımsızlığı engellemek için öncelikle gıdaları iyi çiğnemek ve yemeğe zaman ayırmak gerekir.





HAZIMSIZLIĞA IYI GELEN GIDALAR



Bitkisel Çaylar



Zencefil



Papatya Çayı



Rezene Çayı



Su



Egzersiz



Rezene Tohumları



Toz Kimyon



Kişniş



Elma Sirkesi





✔ Tarçın



✔ Karbonat Hazımsızlığın en sık nedeni midede asit artışıdır. Karbonat bu asit dengesini düzenleyici bir etki yaratır ancak karbonatın uzun süre tüketilmesi önerilmemektedir. Hipertansiyonu olanların da karbonattan uzak durmaları önerilir çünkü karbonatta bir tür tuz çeşididir.



SAĞLIKLI MİDENİN SIRLARI



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



BİTTİ

Dönem dönem yaşanan hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarının temelinde ne yatar? Hazımsızlık, karnın üst kısmında şişkinlik, baskı hissidir. Karında gaz birikmesine bağlı şişkinlik meydana gelmektedir. Hazımsızlık ve şişkinlik reflü, mide, safra ve bağırsak hastalıklarına bağlı olabilir. Gastrit, ülser, safra kesesi taşı en sık hazımsızlık ve şişkinlik nedenlerindendir.✔ Aşırı sigara ve alkol kullanımı.✔ Stres ve kaygı bozukluğu.✔ Fast food yiyecekler, gazlı içecekler, çikolata ve kafein.✔ Bilinçsiz ilaç kullanımı özellikle antibiyotik ve ağrı kesiciler.✔ Yağlı ve kırmızı et ağırlıklı beslenme.✔ Çok hızlı yemek yemek ve ağır beslenme. Bazen eşlik eden kansızlık, kilo kaybı, iştahsızlık, kanama, bulantı kusma varsa altta yatan ciddi bir hastalığın habercisi olabilir.Sindirim sorunları, başka hangi hastalıklara neden olur? Sindirim sorunları obeziteye yol açabilir. Obeziteye bağlı kalp damar hastalığı, karaciğer yağlanması ve hipertansiyona neden olabilir. Ayrıca sindirim sorunları reflüye bağlı yemek borusu kanser i riskinde artış, kronik mide ülseri mide kanseri riskinde artışa neden olabilir.Vücuttaki ödemi ve şişkinliği atmak için neler tüketmeliyiz? Vücuttaki ödem en sık bacaklarda, el ile ayaklarda gelişmektedir. En sık olarak kadınların regl dönemi ve menopoz döneminde ödem gözükür. Ayrıca obezite, sıvı kaybı, karbonhidrattan zengin beslenme, aşırı tuzlu yemek ödemin başlıca nedenleridir. Kayısı, ananas, salatalık, yaban mersini, süt, turp, maydanoz, yulaf ve sıvı alımın artırılması ödemi azaltır.Hazımsızlığı engellemek için öncelikle gıdaları iyi çiğnemek ve yemeğe zaman ayırmak gerekir. Akdeniz tipi beslenme sindirim sitemi için hem sağlıklı hem de hazımsızlığa iyi gelmektedir. Sebze, baklagiller ve meyve ağırlıklı beslenme sindirimi kolaylaştırmaktadır. Yağlı, baharatlı besinlerden uzak durmak, kırmızı etten fakir beslenme, beyaz et tercih etmek (özellikle balık) sindirimi ve hazmı kolaylaştırır.Bitkisel ÇaylarZencefilPapatya ÇayıRezene ÇayıSuEgzersizRezene TohumlarıToz KimyonKişnişElma Sirkesi✔ Tarçın✔ Karbonat Hazımsızlığın en sık nedeni midede asit artışıdır. Karbonat bu asit dengesini düzenleyici bir etki yaratır ancak karbonatın uzun süre tüketilmesi önerilmemektedir. Hipertansiyonu olanların da karbonattan uzak durmaları önerilir çünkü karbonatta bir tür tuz çeşididir. TÜM MANŞETLER