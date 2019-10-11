Doktor Halil Genç, karaciğer yağlanmasının nedenlerini sıraladı. korunma yollarını anlattı: Kırmızı et yerine hindi, balık ve tavuk tüketın. yürüyüşü ihmal etmeyin.

Karaciğer yağlanması nedir?

Karaciğer yağlanması, tıptaki ismi ile hepatik steatoz; karaciğerdeki yağ birikimini açıklayan bir terimdir. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik gibi faktörler vücuttaki yağ oranını artırır. Vücut, ihtiyaç fazlası olan yağları depolayamaz hale gelince yağlar, karaciğer hücrelerinde depolanmaya başlar. Bu durum karaciğerde depolanan yağ miktarının anormal seviyelerine ulaşmasına neden olur. Biriken bu yağlar karaciğer yağlanması sorununa yol açar. Karaciğerin çok fazla yağlanması, karaciğer hasarına hatta ilerleyen zamanda siroza yol açabilir. Karaciğer yağlanması, diyet değişiklikleri, kilo kaybı ve artmış fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle iyileşebilen geri dönüşümlü bir durum olabilir.

Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

Karaciğerdeki aşırı yağın, bazı tıbbi durumlarla birlikte iltihabı artırdığı bilinir. İltihaplanma artarsa; iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı, bitkinlik ve yorgun hissetme görülebilir.

Karaciğer yağlanması neden gelişir?

Karaciğer yağlanmasının en yaygın nedeni alkoldür. Aşırı şişmanlık, işlenmiş şeker kullanımı, yüksek trigliserit düzeyleri, diyabet, bazı ilaçların yan etkileri ve genetik de sebepler arasında sayılabilir...

BUNLARI TÜKETİN

Su

Enginar

Yeşil Çay

Yaban mersini

Brokoli

Ispanak

Sarımsak

Kahve

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Akdeniz tipi beslenin.

Günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapın.

Yağdan, rafine şekerden ve unlu mamüllerden kaçınılmalı.

Raf ömrü olan ve koruyucu içeren kapalı kutulardan uzak durulmalıdır.

Kırmızı eti, tavuk, hindi ve balık gibi yağsız proteinlerle değiştirin.

Şekerli içecekler, meyve suları ve gazlı içeceklerden uzak durun.

Günlük kahve tüketimi karaciğer yağlanmasının yanında karaciğer kanserine de iyi gelebilir. Günde üç fincanı geçmeyin...